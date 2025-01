Bombeiros resgatam cachorro que caiu em galeria pluvial em Maringá

Uma equipe do Corpo de Bombeiro resgatou um cachorro caramelo preso em uma caixa de inspeção de galeria pluvial na esquina da Avenida Prefeito João Pereira com a Avenida Deputado José Alves dos Santos, em Maringá, na tarde desta quinta-feira (2), .





A ocorrência, registrada às 16h10, mobilizou o caminhão de resgate e combate a incêndio da corporação do quartel do Velho Maringá. Os bombeiros utilizaram um puçá (espécie de rede para pesca) e uma vara pega-cachorro para remover o animal com segurança. O atendimento durou cerca de 30 minutos.

Após ser resgatado, o cão foi solto no local, onde já costuma circular, segundo informações da equipe.