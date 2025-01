Homem é preso com drogas, arma e estufa para cultivo de maconha em Cambira

Com Anitta 'depravada', Virada da Globo dá o triplo de audiência de show evangélico do SBT

O Show da Virada do Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, exibido pela Rede Globo entre as 22h30 de 31 de dezembro e as 2h30 de 1º de janeiro deu o triplo de audiência do show evangélico Vira Brasil, exibido no mesmo horário pelo SBT.