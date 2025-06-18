Pesquisar

Segurança nas estradas

BPRv vai usar radares portáteis contra 'apressadinhos' no feriadão de Corpus Christi

Redação Bonde
18 jun 2025 às 10:41

Divulgação/PRE
A 4ª Companhia do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), com sede em Maringá, dará início, à meia-noite desta quinta-feira (19), a uma operação especial de fiscalização nas rodovias estaduais em razão do feriado prolongado de Corpus Christi. Segundo a corporação, a ação tem como foco principal a segurança viária, com reforço no policiamento e intensificação das abordagens a veículos e condutores.


Durante o período, serão utilizadas equipes com radares portáteis para coibir o excesso de velocidade, além da aplicação de testes de bafômetro, visando combater a embriaguez ao volante.

Equipes especializadas do BPRv, como o Canil e a Rotam, também participarão da operação, atuando em pontos estratégicos para ampliar a efetividade das ações de fiscalização.


A corporação orienta os motoristas a redobrarem os cuidados ao volante, respeitarem os limites de velocidade e manterem em dia tanto a manutenção dos veículos quanto a documentação obrigatória.


Por Redação Bonde.

Operação Corpus Christi rodovias Paraná Feriado
