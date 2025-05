Brasil registra, em média, 580 amputações anuais por câncer de pênis

Apesar de o câncer de pênis ser considerado um raro tipo de tumor, ainda apresenta altos índices no Brasil.





Entre 2015 e 2024, foram registradas mais de 22,2 mil internações, 4,5 mil mortes e cerca de 580 amputações anuais, afirmam dados da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) obtidos junto ao Ministério da Saúde, divulgados neste sábado (1º).





A doença, embora evitável, afeta principalmente homens de regiões com menor acesso à informação e cuidados preventivos, segundo a SBU.

"O diagnóstico precoce é essencial para reduzir as taxas de amputação e mortalidade, mas muitos pacientes chegam ao tratamento com a doença em estágio avançado, devido à falta de acesso à saúde, vergonha ou desconhecimento", explica o urologista Alexandre Cavalcante, coordenador do departamento de urologia do Hospital Sírio-Libanês em Brasília.



Ele também diz que uma política eficaz de combate à doença deve focar na conscientização sobre a importância da higiene adequada e na orientação para que os homens busquem atendimento médico ao identificar lesões genitais que não cicatrizam ou aumentam de tamanho.





Os três estados com maior número de casos de neoplasias malignas de pênis -tumores cancerígenos que podem se desenvolver a partir de células anormais no tecido do pênis, são São Paulo, com 4.855 casos, seguido por Minas Gerais, com 2.777 casos, e Bahia, com 1.592 casos.





Os estados com maior número de óbitos relacionados ao câncer de pênis são São Paulo (724), Minas Gerais (426), e Bahia (407).



