Secretaria da Saúde pede doações de sangue para suprir alta demanda no Paraná

Durante as férias, o aumento no número de acidentes impacta diretamente na demanda por sangue nos hospitais. Paralelo a isso, as doações costumam diminuir neste período e por isso a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) pede que a população doe em todas as regiões do Paraná.





“Queremos pedir para aqueles que já doaram que continuem doando. Precisamos de mais sangue nos nossos hemonúcleos e hemocentros neste período de verão para atendermos os hospitais onde as pessoas mais precisam de uma transfusão, por isso queremos pedir mais uma vez a solidariedade, que é uma marca muito forte dos paranaenses, nessa missão de salvar vidas por meio da doação de sangue”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Somente dentro da Rede do Hemepar, 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos distribuídos em todas as regiões do Estado recebem bolsas de sangue para atendimento de pacientes em cirurgias, traumas e outros tipos de tratamento.





Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. Os homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes ao ano. As mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano.





O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).





“É fundamental que a doação seja agendada para evitar filas e otimizar o estoque, sem que haja mais doações de um tipo sanguíneo e menos de outro, garantindo maior controle e atendimento de acordo com a demanda regionalizada”, afirmou a diretora do Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná), Vivian Patricia Raksa.





As doações podem ser feitas em todas as unidades do Hemepar no Paraná.