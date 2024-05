5,7 milhões de crianças e jovens não foram vacinados contra Covid até início de 2023, diz IBGE

Os dados divulgados nesta sexta-feira integram um módulo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) sobre a Covid-19. As estimativas se baseiam nas respostas dos cerca de 210 mil domicílios que integram a amostra do levantamento.

Para se ter uma ideia, o contingente total não vacinado (11,2 milhões) é similar à população inteira da cidade de São Paulo no Censo Demográfico 2022 (11,45 milhões).

Até o primeiro trimestre de 2023, o Brasil somou um total de 11,2 milhões de pessoas de cinco anos ou mais que não foram imunizadas contra a Covid-19, de acordo com o órgão.

O número corresponde a 14,8% da população estimada nessa faixa etária (38,4 milhões). Conforme o IBGE, os jovens formam a maioria dos brasileiros que não se imunizaram contra o coronavírus. É possível que o quadro reflita a postura de pais que se vacinaram, mas não fizeram o mesmo com os filhos, diz o instituto.

Até o primeiro trimestre de 2023, 5,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos não foram vacinados contra a Covid-19 no Brasil, indicam dados divulgados nesta sexta-feira (24) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

MEDO DE REAÇÃO IMPACTA RESULTADO DOS MAIS JOVENS



Ao ser questionada pela Folha sobre um possível efeito do negacionismo na pandemia, a pesquisadora disse que o fenômeno poderia estar mais relacionado a questões como não achar a vacina necessária ou não confiar na medida. Esses m0tivos, porém, foram menos assinalados entre os mais jovens do que o medo do imunizante.

"O que dá para inferir é que provavelmente tenha pais que estão se vacinando e não vacinaram seus filhos", afirmou Rosa Dória, analista do instituto.

Na apresentação dos dados a jornalistas, o IBGE destacou que a falta de imunização foi mais comum entre as crianças e os adolescentes.

No total da população de cinco ou mais anos sem a proteção, a resposta mais assinalada foi o medo de reação adversa ou de injeção (33,7%).

Na pesquisa do IBGE, quando o recorte abrange as pessoas de 18 anos ou mais que não se vacinaram, o principal motivo apontado para a decisão foi não confiar ou não acreditar na vacina (36%).

A campanha antivacina foi rebatida por autoridades da área da saúde. Especialistas procuraram chamar atenção para a necessidade da proteção como forma de frear a Covid-19 -o que ocorreu com o avanço da imunização.

Ao longo da pandemia de coronavírus, a imunização foi alvo de uma série de mentiras e ataques sem respaldo científico, inclusive por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele chegou a relacionar a medida de proteção a "virar jacaré" e chamou a Covid-19 de "gripezinha".

Não achar a medida necessária, acreditar na imunidade ou já ter tido Covid (21,7%) e não confiar ou não acreditar na vacina (16,9%) foram as respostas que apareceram na sequência.

PERCENTUAL DE NÃO VACINADOS É MAIOR NO NORTE E MENOR NO SUDESTE





Segundo a Pnad, a região Norte teve os maiores percentuais de pessoas não vacinadas contra a Covid-19 até o primeiro trimestre de 2023.



A proporção local de não imunizados foi de 23% entre as crianças e os adolescentes de 5 a 17 anos e de 7,4% entre as pessoas de 18 anos ou mais. Considerando os dois grupos em conjunto, a parcela sem vacina ficou em 11,1% no Norte.



O Centro-Oeste veio na sequência. Na região, o percentual de pessoas sem o imunizante foi de 22,4% entre as crianças e os adolescentes de 5 a 17 anos e de 5% entre as pessoas de 18 anos ou mais. No total dos grupos, a mesma proporção foi de 8,5% no Centro-Oeste.



O Sudeste, por outro lado, registrou os menores percentuais de pessoas sem vacina contra a Covid-19. Na faixa de 5 a 17 anos, a parcela foi de 10,8% e, no grupo de 18 anos ou mais, de 2,2%. No total, a proporção sem o imunizante ficou em 3,7% no Sudeste.



A população de 5 anos ou mais que não se vacinou no Brasil (11,2 milhões) foi composta por 6,3 milhões de homens e 4,9 milhões de mulheres.



O percentual de não vacinados ficou em 6,4% entre os homens, acima do total da população (5,6%). A proporção foi de 4,8% entre as mulheres, abaixo da parcela masculina e do dado geral.