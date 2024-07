Educação divulga novo edital de PSS para professores; inscrições abrem nesta quinta

A Seed (Secretaria de Estado da Educação do Paraná) promove um novo PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação de professores. As inscrições começam nesta quinta-feira (25) e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan até às 16h do dia 22 de agosto.





Podem ser preenchidas até 30 mil vagas ao longo do período de vigência do processo seletivo nos 32 Núcleos Regionais de Educação.

Os candidatos podem se inscrever para vagas na Educação Básica e ou Educação Profissional, de acordo com as normas estabelecidas em edital. A taxa da inscrição é de R$ 62 para o candidato que optar por fazer uma inscrição e R$ 82 para as duas inscrições. O PSS será válido para 2025, podendo ser prorrogado para 2026.





O processo seletivo conta com prova objetiva, de caráter classificatória e eliminatória, além de provas de títulos e prática, que envolve um plano de aula, ambas classificatórias. As vagas para os professores são de até 40 horas semanais e a remuneração chega a R$ 6.158,04 (incluindo gratificação e vale-transporte). Há vagas para PAC (Professor de Apoio à Comunicação Alternativa) e PAEE (Professor de Apoio Educacional Especializado).