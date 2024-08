Acidente aéreo em Vinhedo: urnas funerárias chegam a Cascavel nesta terça

Três urnas funerárias com os corpos das vítimas do acidente aéreo que ocorreu em Vinhedo (SP), na última sexta-feira (9), estão sendo transportadas pela FAB (Força Aérea Brasileira). Duas das três urnas devem chegar ao aeroporto de Cascavel (Oeste) ainda nesta terça-feira (13). A outra deverá ser deixada em Pelotas (RS).

Atendimento às vítimas

Até as 12h desta terça-feira, segundo boletim da DPE-PR (Defensoria Pública do Estado do Paraná), havia um total de 15 vítimas que foram identificadas e liberadas com certidão de óbito.



A Defensoria explicou que assim que houver a identificação das vítimas, os familiares serão contatados pelo IML (Instituto Médico Legal) e receberão um código de identificação. Em seguida, deverão comparecer ao instituto para emissão da declaração de óbito, ir ao cartório para emissão da certidão de óbito e, por fim, a funerária ficará responsável pelo envio do corpo.





Os familiares não precisam estar em São Paulo para a liberação do corpo. Foi criado um protocolo administrativo para autorização de representação dos familiares pela empresa Vooepass. O familiar poderá dar autorização para que a empresa faça todo o procedimento para liberação e envio do corpo ao local indicado pela família, assim como para a expedição de certidão de óbito.





As famílias que desejarem a cremação do corpo devem informar a Defensoria Pública de SP, que ajuizará ação para obter autorização.