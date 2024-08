Médica veterinária formada pela UEL é uma das vítimas de acidente aéreo em Vinhedo (SP)

A professora e médica veterinária Silvia Cristina Osaki foi confirmada como uma das 61 vítimas fatais do acidente aéreo ocorrido por volta das 13h30 desta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), segundo nota divulgada pela UFPR (Universidade Federal do Paraná).

A entidade lamentou a morte da docente, que se formou no curso de Medicina Veterinária em 1996 na UEL (Universidade Estadual de Londrina). A aeronave partiu do Aeroporto de Cascavel (Oeste do Paraná) em direção ao Aeroporto de Guarulhos (SP).

Osaki fazia parte do quadro de professores da UFPR desde 2009. Atualmente, ministrava as disciplinas de Zoonoses, Epidemiologia Veterinária, Saúde Pública e Educação para Saúde no campus de Palotina. Ela também atuou como coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal no setor e coordenadora do curso de Medicina Veterinária.



A professora também foi membro do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, da Sala da Situação da Dengue e do Conselho Municipal de Turismo na prefeitura de Palotina.



A nota ressalta que toda a comunidade acadêmica está "enlutada" pela morte repentina da profissional. Nas redes sociais, diversos alunos e companheiros de trabalho deixaram mensagens.

"A UFPR perde uma grande professora. Deus acolha sua alma e cuide de seus familiares", escreveu uma internauta. "Professora tão alto astral, tão cheia de vida. Meus sentimentos a toda a família", comentou outra.



O acidente



A queda do avião ocorreu no início da tarde desta sexta-feira. Moradores filmaram a aeronave perdendo o controle e caindo sobre casas. Em seguida, uma nuvem de fumaça preta pôde ser observada.

De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20. No entanto, a partir das 13h21, a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo.

Ainda de acordo com a nota da FAB, o avião não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda do contato com o radar ocorreu às 13h22.

O DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) informou, ainda, que o SALVAERO (serviço que coordena as operações de busca) foi acionado às 13h26 e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio.

A Voepass - companhia que operava o avião - também divulgou nota informando que o voo saiu de Cascavel às 11h46. A princípio, informações oficiais afirmavam que 62 pessoas estavam presentes no avião. No entanto, segundo a empresa, eram 61, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes.

A companhia também ressaltou que a aeronave decolou sem nenhuma restrição de voo "com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação". A empresa lamentou o acidente e disse estar colaborando com familiares.

Segundo informações apuradas pela Folha de S. Paulo, além da professora formada pela UEL, duas médicas do Hospital do Câncer de Cascavel morreram no acidente. Alguns médicos do município que iriam para um congresso de oncologia em São Paulo (SP) também estão entre as vítimas.

A farmacêutica Eliane Andrade Freireda também foi confirmada entre as vítimas. Ela estava indo visitar a família. A indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, empresa em que ela atuava como supervisora de garantia de qualidade, expressou tristeza pela perda da funcionária.



Luto no estado

Publicidade



O governador do Paraná, Ratinho Junior, decretou luto oficial de três dias pela tragédia. Ele e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão a caminho de Vinhedo para acompanhar os desdobramentos do acidente. Os dois estavam juntos no Espírito Santo.

Ratinho Junior prestou solidariedade às famílias das vítimas. “É um dia triste. Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo por não estar dentro da normalidade. Ainda há pouca informação sobre as vítimas que estavam no avião, mas quero deixar minha solidariedade às famílias”, disse o governador.

"O povo do Paraná abraça a cidade de Cascavel. Que Deus conforte amigos e familiares das vítimas desse trágico acidente. Estamos colocando todas as nossas forças à disposição para ajudar", concluiu.

*Atualizado às 18h13*



