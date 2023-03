Adolescente mata professora a facadas e deixa outros quatro feridos em escola de São Paulo

Um adolescente esfaqueou três professores e dois alunos em uma escola estadual na cidade de São Paulo na manhã desta segunda-feira (27), segundo a Polícia Militar. Uma professora morreu, de acordo com autoridades.



A agressão aconteceu na escola estadual Thomazia Montoro, na rua Adolfo Melo Júnior, na Vila Sônia, zona oeste da capital.

Publicidade

Publicidade



O suspeito é aluno do 8º ano do ensino fundamental e foi apreendido pela polícia. Ele não teve a idade revelada. Alunos e pais estão na frente da escola, muitos chorando.





Um aluno da escola disse à reportagem que testemunhou na semana passada uma briga entre o suspeito e outro estudante, que tiveram que ser separados por um professor. Ele disse também que saiu correndo da escola quando viu o ataque e acabou torcendo o pé.





Publicidade

A mãe dele disse que episódios de violência são comuns na escola.





Ainda não se sabe o motivo do ataque, nem o estado de saúde dos feridos.





Publicidade

O Corpo de Bombeiros está no local prestando atendimento às vítimas. O helicóptero Águia da PM está de prontidão no local caso seja necessário. Ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também atende a ocorrência.





As vítimas foram socorridas para hospitais da região.





Publicidade

Ainda de acordo com a PM, as informações sobre a ocorrência ainda estão sendo apuradas.





OUTROS CASOS





Publicidade

Outros casos de violência dentro do ambiente escolar marcaram o país nos últimos anos.





Em 13 de março de 2019, dois ex-alunos invadiram a escola Raul Brasil, em Suzano, e dispararam em direção a um grupo de alunos e da coordenadora pedagógica, Marilena Ferreira Umezu, uma das vítimas.





Policiais chegaram à escola quando os dois atiradores ainda faziam os disparos na direção dos estudantes, que deixavam o prédio desesperados.





Em setembro de 2019, um estudante de 14 anos esfaqueou um professor nas dependências do CEU (Centro Educacional Unificado) Aricanduva, na zona leste. O ataque causou pânico e correria entre alunos e professores.