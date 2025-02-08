Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Acusado de espalhar fake news

Alexandre de Moraes desbloqueia redes sociais do influenciador Monark

Redação Bonde com Agência Brasil
08 fev 2025 às 14:49

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta sexta-feira (7) o desbloqueio das redes sociais do influenciador digital Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark. Ele é alvo de um inquérito no Supremo pela acusação de espalhar “notícias fraudulentas” sobre as eleições.


Apesar de liberar as redes sociais, Moraes determinou a aplicação de multa de R$ 20 mil em caso de reiteração e a retirada de postagens consideradas ilegais. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Os bloqueios foram autorizados após Moraes receber um relatório no qual o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),  que foi presidido pelo próprio ministro, constatar que Monark continuava postando vídeos em novas contas após a primeira decisão que determinou o bloqueio. 


Além do bloqueio das redes sociais, Monark também teve as contas bancárias bloqueadas, e a monetização de seus canais foi suspensa.

Publicidade


A defesa de Bruno Aiub sustenta que o inquérito aberto contra o influenciador é ilegal por tratar a suposta conduta de divulgar fake news como crime.


Para os advogados, a conduta de desinformação ou fake news tem natureza cível e não autoriza a decretação das graves medidas contra o influenciador.


Atualmente, Monark vive nos Estados Unidos.


Leia também:

Imagem
Novilha é esquartejada e furtada em propriedade rural de Marilândia do Sul
O crime foi descoberto na manhã desta sexta-feira (7), quando um funcionário encontrou os restos do animal durante uma vistoria no pasto.
Monark Alexandre de Moraes Redes sociais
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas