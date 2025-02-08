Pesquisar

Vísceras deixadas para trás

Novilha é esquartejada e furtada em propriedade rural de Marilândia do Sul

Redação Bonde
08 fev 2025 às 12:31

Freepik - imagem ilustrativa
Uma novilha da raça Nelore foi esquartejada e furtada em uma propriedade rural de Marilândia do Sul (Centro-Norte). O crime foi descoberto na manhã desta sexta-feira (7), quando um funcionário encontrou os restos do animal durante uma vistoria no pasto.


De acordo com o relato à Polícia Militar, os criminosos deixaram apenas as vísceras e a cabeça da novilha, que pesava cerca de 12 arrobas. No local, também foram encontrados rastros de um veículo e possivelmente de duas motocicletas, indicando o meio utilizado para transportar a carne furtada.

Não há informações sobre os autores ou o horário exato do crime. A vítima foi orientada e um boletim de ocorrência foi registrado.


Marilândia do Sul Novilha vaca esquartejada novilha abatida
