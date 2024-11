Alexandre de Moraes faz doação para campanha do estádio do Corinthians

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), contribuiu para a vaquinha criada pela torcida da Gaviões da Fiel para quitar a dívida do financiamento do estádio do Corinthians, em Itaquera, a Neo Química Arena.





A reportagem teve acesso ao comprovante de doação do ministro. Documento padrão é entregue a todos os que participam da campanha virtual. Lançada na quarta-feira (27), tem o aval da Caixa Econômica Federal e do Corinthians. Até as 9h30 de sábado (30), já haviam sido arrecadados R$ 17,9 milhões.

O valor doado pelo ministro, que é torcedor do Corinthians, não foi divulgado.





A campanha foi criada pela torcida para quitar dívida do clube de R$ 710 milhões com a Caixa. O valor é referente ao financiamento para a construção do estádio do time, na zona leste de São Paulo.

O valor mínimo para doação é de R$ 10. Os torcedores ainda têm opções rápidas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, mas também podem personalizar o valor.





A campanha terá duração máxima de seis meses. Mesmo que não bata a meta ao final do prazo, o dinheiro arrecadado será utilizado para amortizar a dívida.





O Corinthians e a Gaviões da Fiel não têm acesso ao dinheiro. A chave Pix disponibilizada vai direto para uma conta da Caixa Econômica Federal.





A campanha conta com embaixadores famosos, ídolos e jogadores dos atuais elencos do Corinthians. Estão entre eles a atriz Alessandra Negrini, o músico MC Hariel, a apresentadora Sabrina Sato, os ex-jogadores Neto e Basílio, além de Romero e Tamires, jogadores dos times masculino e feminino do clube.