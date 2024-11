Vivi Xavier aumenta população em 44%; Cincão e Centro Histórico registram queda de moradores

O Centro é a localidade menos habitada, com 74.873 habitantes divididos em 40.566 domicílios. Confira a população de todas as regiões de Londrina divulgada pelo IBGE no fim da reportagem.

O Centro Histórico possui atualmente 29.918 habitantes, 8,23% a menos do que em 2010 (32.601). A região, no entanto, é onde está a maior densidade populacional por quilômetro quadrado de Londrina, com 17.406 domicílios espalhados por 3,25 km².

Com cerca de 1.800 moradores a mais, o Centro Histórico de Londrina tende a ser ultrapassado pelo Vivi Xavier nos próximos anos. Isso porque em 2010 a diferença entre as duas regiões era de 67%. Nos números atualizados, a discrepância caiu para 6,5%.

A região do Vivi Xavier (Zona Norte) foi a que mais cresceu em números totais em relação à população de moradores de Londrina. Abrangendo outros bairros menores, o Vivi é habitado por 28.071 pessoas, 43,63% a mais que as 19.544 pessoas registradas em 2010. Os dados foram baseados no critério urbanístico adotado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no Censo Demográfico 2022, divulgado no dia 14 de novembro.

Critérios urbanísticos do IBGE

A reportagem buscou entender por que grandes bairros de Londrina, como Vista Bela e São Jorge, por exemplo, não apareceram nas listas divulgadas pelo IBGE. O instituto de pesquisa ressaltou que as regiões divulgadas são as que foram legalmente instituídas pelo município. O IPPUL, questionado, explicou que uma nova lei, com atualizações dos bairros de Londrina, foi aprovada em dezembro de 2023. Em 2025, quando o próximo ciclo de edições do IBGE estiver sendo planejado, as localidades de Londrina já deverão ser tratadas de forma atualizada.

De acordo com o IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) de Londrina, o IBGE adota critérios próprios de identificação na pesquisa divulgada. São usados como base pontos de referência - que recebem o nome do bairro mais antigo ou de maior relevância - com diversos bairros menores como componentes. Por exemplo, o que o IBGE considera como Parigot de Souza, na realidade é uma junção de diversos bairros da região norte de Londrina, como Parigot de Souza 1, Parigot de Souza 2, José Giordano, Newton Guimarães, Jardim Continental, Residencial do Café e outros. Já no Vivi Xavier, aparecem os bairros Porto Seguro, Casone, Jardim das Palmeiras, José Belinati, Jardim Alphaville, Portal do Sol, Belleville, Alto da Boa Vista, Jardim dos Estados e mais.

O presidente da Cohab (Companhia de Habitação) de Londrina, Edimilson Salles, destacou, em entrevista ao Portal Bonde, que um dos motivos que pode ter ocasionado o aumento de moradores da região do Vivi Xavier foi a intensa regularização fundiária.





"Além dos empreendimentos particulares, a gente trabalhou com a regulamentação fundiária. Antes, esses bairros eram chamados de favela. Hoje, o termo correto é ocupação irregular. Por exemplo, o Shekinah - quando era ocupação - não tinha nome de rua ou endereço. Os moradores usavam o endereço de algum parente de outra região. A partir do momento que foi regularizado, foram entregues as documentações para 110 famílias, aproximadamente 500 pessoas. Isso há dois ou três anos", explicou.





Além do Shekinah, diversos outros bairros foram regularizados na região. Ao todo, quase 2 mil pessoas foram beneficiadas nos últimos anos. "O último empreendimento faixa 1 (sem renda) do Minha Casa Minha Vida em Londrina foi no Vista Bela. De lá para cá, não houve mais. Então, o prefeito Marcelo Belinati pediu para a equipe se reinventar para não ficarmos esperando novos empreendimentos. Por isso, partimos para a regularização fundiária. Foi o que aconteceu com o San Rafael, que fica do lado do Shopping Boulevard e estava há 25 anos sem luz, asfalto e documentação. Uma favela no Centro da cidade", disse o presidente.





No Perobinha (Zona Norte), o IBGE divulgou que houve um crescimento de 31.169% no número de habitantes de 2010 a 2022. Salles ressaltou que a expansão é reflexo do programa Minha Casa Minha Vida que, por meio da faixa 2 (destinada a pessoas com renda de 2 a 4 salários mínimos), possibilitou a aquisição de 4 mil apartamentos na região - entre os já entregues e os em construção.





Quanto à diminuição dos habitantes dos Cinco Conjuntos, Salles enfatizou que muitos pontos podem ser considerados. Ele também pontuou que os programas habitacionais têm preferência em realocar pessoas dentro da mesma região, o que possibilitou a migração de pessoas para bairros próximos dentro da mesma localidade.





"Acredito que a diminuição ocorreu porque as pessoas que pagavam aluguel ali na Zona Norte, ou moravam no fundo das casas, migraram para bairros próximos. Com essa facilidade de se obter um imóvel novo, ela acabou migrando dentro da própria Zona Norte. Os programas habitacionais preferem que a pessoa já more na região pelo fato dos filhos já estarem inseridos na escola, pelas vivências. A migração - por meio da Cohab - da Zona Norte para a Zona Sul, por exemplo, é só em último caso."