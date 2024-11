Anvisa fecha duas fábricas de bronzeamento artificial na Grande SP

Duas fabricantes de câmaras de bronzeamento artificial foram fechadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta sexta (1º). Os endereços funcionavam ilegalmente nos municípios de Arujá e Guarulhos, na Grande São Paulo. Trinta câmaras foram encontradas pelos agentes.

As empresas não tinham alvará sanitário nem autorização para funcionamento. Segundo a agência, câmaras de bronzeamento artificial são proibidas desde 2009 por uma resolução do órgão federal.

Na ocasião, o uso para fins estéticos foi associado a um aumento de 75% no risco de câncer de pele pela Iarc (Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer).

As câmaras emitem raios ultravioletas e tentam emular os horários com mais luz solar a partir de raios UVA, que causam câncer de pele e envelhecimento precoce.

Especialistas afirmam que o uso aumenta os riscos ainda mais do que a exposição direta ao sol. Apesar da proibição, até 2023 clínicas de bronzeamento artificial funcionavam na capital paulista.

A Anvisa acrescenta que eles continuam proibidos e podem causar danos à saúde. A operação foi realizada em conjunto com o DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania) de São Paulo e com o CVS (Centro de Vigilância Sanitária).

COMO SE BRONZEAR DE FORMA SAUDÁVEL

Uma alternativa apontada pelos especialistas é o chamado jato de bronzeamento, que "pinta" o corpo como desejado. Mas também é preciso cautela, pois o líquido pode causar alergia ou atingir áreas de mucosa, como a boca.

Já o autobronzeador é um produto que pode ser indicado por um dermatologista e aplicado em casa. Depois de um tempo, a tonalidade de pele torna-se mais dourada.

