Após tentativa de invasão, agendamento de passaporte deve ficar suspenso por até 10 dias

A PF (Polícia Federal) suspendeu temporariamente o agendamento para a emissão de passaportes a partir desta quinta-feira (18).





No início da semana, a rede da instituição sofreu uma tentativa de invasão, o que motivou a suspensão no agendamento para novos passaportes. O sistema da PF está passando por manutenção e deve ser normalizado em um prazo de 8 a 10 dias.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com a PF, foi identificada uma tentativa de invasão ao ambiente de rede no início desta semana e que, por precaução, o serviço de agendamento on-line de passaporte foi suspenso para uma verificação de integridade dos sistemas.





“A PF já iniciou as investigações e segue trabalhando para o célere restabelecimento do serviço”, disse em nota.







De acordo com informações da Delegacia da Polícia Federal de Londrina, todas as pessoas que já fizeram o agendamento serão atendidas normalmente de acordo com a data e horários marcados.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: