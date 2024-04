Rock in Rio anuncia dia só de brasileiros, de Ana Castela a Zeca Pagodinho

O Rock in Rio anunciou na tarde desta segunda-feira, ao reunir a imprensa na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, um dia com um line-up formado apenas por artistas brasileiros . O Dia Brasil, como o projeto foi batizado, será no penúltimo dia do festival, em 21 de setembro.



Dessa forma, o evento, que comemora 40 anos, vai abrir espaço pela primeira vez para o sertanejo, gênero que será representado por Chitãozinho & Xororó, uma das duplas formadoras do countru no Brasil, Luan Santana, que comemora 15 anos de carreira, Ana Castela, a precursora do subgênero chamado agronejo, e Simone Mendes.

O line-up deve ser dividido por gêneros, e durante os shows, com duração média de uma hora e meia, cada artista, dupla ou banda vai cantar uma seleção de músicas que representa o que consideram essencial de sua carreira. Assim, haverá ainda a estreia de artistas que nunca pisaram na Cidade do Rock, como Zeca Pagodinho.



Parte dos artistas escalados para o Dia Brasil ainda farão parte de um projeto do Rock in Rio que reúne nesta segunda-feira cerca de 60 artistas para a gravação de uma canção e um clipe que pregam a união ante a polarização, notadamente política, que divide a sociedade brasileira.

Aos moldes de "We Are the World", gravada em 1985 nos Estados Unidos para arrecadar doações contra a fome na África, a composição é assinada por Zé Ricardo, vice-presidente artístico e curador do Rock in Rio e do The Town.