Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Susto

Avião colide com carro em pista do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

Vitor Abdala - Agência Brasil
12 fev 2025 às 09:45

Compartilhar notícia

Divulgação/RioGaleão
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um avião da Gol colidiu, na noite dessa terça-feira (11), com um carro de manutenção na pista do aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Tom Jobim/Galeão, durante procedimento de decolagem. De acordo com a concessionária que administra o aeródromo, RioGaleão, a situação ocorreu por volta das 22h, e ninguém ficou ferido.


A aeronave se preparava para decolar com destino a Fortaleza quando houve a colisão. Segundo a concessionária, os passageiros desembarcaram logo depois da batida, e o aeroporto manteve a operação normal de pousos e decolagens.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade


A Gol divulgou que o veículo estava na pista durante o procedimento de decolagem. “Tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. A empresa informou ainda que o incidente não afetará outros voos”.


Conforme a Gol, um voo extra foi colocado à disposição dos passageiros que preferiram embarcar para Fortaleza. A Aeronáutica enviou uma equipe do Seripa III (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) ao local, que foi preservado pela concessionária, para iniciar a apuração das causas do ocorrido.


Imagem
Londrinense recebe prêmio de R$ 1 milhão em sorteio do Nota Paraná
Uma londrinense levou o prêmio de R$1 milhão do Nota Paraná, entregue nesta terça-feira (11). A consumidora, de 38 anos e moradora do bairro Jardim Império do Sol, participou com nove bilhetes gerados a partir de sete notas fiscais.
acidente acidente aéreo Colisão aeroporto Avião Rio de Janeiro
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas