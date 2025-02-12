Avião colide com carro em pista do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

Um avião da Gol colidiu, na noite dessa terça-feira (11), com um carro de manutenção na pista do aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Tom Jobim/Galeão, durante procedimento de decolagem. De acordo com a concessionária que administra o aeródromo, RioGaleão, a situação ocorreu por volta das 22h, e ninguém ficou ferido.





A aeronave se preparava para decolar com destino a Fortaleza quando houve a colisão. Segundo a concessionária, os passageiros desembarcaram logo depois da batida, e o aeroporto manteve a operação normal de pousos e decolagens.

A Gol divulgou que o veículo estava na pista durante o procedimento de decolagem. “Tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. A empresa informou ainda que o incidente não afetará outros voos”.





Conforme a Gol, um voo extra foi colocado à disposição dos passageiros que preferiram embarcar para Fortaleza. A Aeronáutica enviou uma equipe do Seripa III (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) ao local, que foi preservado pela concessionária, para iniciar a apuração das causas do ocorrido.



