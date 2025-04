Avião faz pouso de emergência em Garuva (SC) e causa interdição parcial na BR-101

Um avião monomotor precisou fazer um pouso de emergência no meio da BR-101, em Garuva (SC), no fim da manhã deste sábado (5), após sofrer uma pane no motor. A aeronave, de prefixo PU-FAI, pousou no km 15 da rodovia, no sentido sul, por volta das 11h50, e causou a interdição parcial da pista, com filas de aproximadamente 2 quilômetros.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), não houve colisão com veículos. O piloto e o proprietário estavam a bordo e saíram ilesos. Eles haviam decolado do aeroclube de Garuva com destino a Joinville (SC) quando perceberam a falha mecânica e optaram por pousar na estrada.





A aeronave foi retirada da pista com a ajuda de pessoas que a empurraram até o acostamento. Mecânicos estão no local avaliando as condições do avião. Caso seja possível fazer uma nova decolagem, a PRF fará o bloqueio temporário da rodovia. Se não houver segurança para voo, as asas serão desmontadas e a remoção ocorrerá por caminhão especializado.

