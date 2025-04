‘É um número muito positivo’, afirma Tiago Amaral sobre aprovação de 70,5% em Londrina

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), classificou como “muito positivo” seu desempenho na primeira rodada da pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7, que foi divulgada nesta sexta-feira (4) e apontou que sete em cada dez londrinenses aprovam seu trabalho, que está perto de completar cem dias. Ele conversou com a imprensa após a abertura da 63ª ExpoLondrina.





Foram realizadas 675 entrevistas em todas as regiões urbanas e rurais da cidade entre os dias 29 e 31 de março. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3% para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 70,5% disseram que aprovam a gestão do prefeito. 11,5% desaprovam e outros 18% não souberam responder. A maioria (68%) das pessoas ouvidas também diz confiar no trabalho de Tiago, ante 15% que não confiam e 17% que não souberam responder.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Foi um número muito positivo, eu sou grato ao povo londrinense. É o que eu digo, nós estamos só começando. Temos muitas coisas para fazer e para melhorar. Temos processos para ajustar”, afirmou o prefeito, que afirmou estar andando pela cidade.





“Estamos indo para os bairros e para a ponta. Estamos fazendo isso com muita frequência e, ao mesmo tempo, estamos ajustando e consertando diversos problemas que, infelizmente, nós herdamos [da gestão Marcelo Belinati]”, acrescentou. "Londrina tem que ser uma cidade muito moderna, digital, de processos simples."





De acordo com o prefeito, o foco é deixar a cidade organizada e um modelo, além de torná-la “boa para cada um viver e ter a sua família”.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.