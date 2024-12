Bandeira tarifária de janeiro se mantém verde, sem cobrança extra

Londrina tem saldo de 7,5 mil vagas de emprego até novembro, mostra Caged

O estoque de emprego formal em Londrina foi positivo em novembro. De acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) nesta sexta-feira (27),