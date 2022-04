Bolsonaro veta Lei Paulo Gustavo, que previa verba para setor cultural

O presidente Jair Bolsonaro vetou nesta quarta-feira (6) o PLC (Projeto de Lei Complementar) 73/2021, aprovado no Congresso, que repassaria R$ 3,86 bilhões do FNC (Fundo Nacional de Cultura) para fomento de atividades e produtos culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. O projeto foi batizado de Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator e comediante que morreu em maio do ano passado, vítima da covid-19.

A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (5) pela Secretaria e o veto ao projeto foi publicado na edição de hoje (6) do Diário Oficial da União.

