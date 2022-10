Bora viajar: 2023 terá vários feriados prolongados; veja a lista completa

Com 2023 batendo à porta, muita gente já faz buscas no calendário, a fim de saber os feriados que o ano novo terá em dias úteis e - para melhorar a festa - se eles poderão ser estendidos ou não. A notícia é boa para os que gostam de um bom e velho feriado prolongado: 2023 terá vários!





O Carnaval do próximo ano será comemorado nos dias 20 (segunda-feira) e 21 de fevereiro (terça-feira). Então, se você está em uma empresa que adere ao ponto facultativo, as marchinhas estão confirmadas por quatro dias seguidos.

Após começar o ano oficialmente, depois de pular o Carnaval, os trabalhadores terão outro refresco emendado no meio do ano: o feriado de Corpus Christi (8 de junho), que cairá numa quinta-feira. Só resta aos empregados torcerem para as empresas aderirem ao ponto facultativo para, assim, poderem fazer aquela viagem de quatro dias.







Três meses depois, é a vez do feriado de 7 de setembro, que, por obra do destino, também cairá numa quinta-feira. Sendo um dos principais feriados nacionais, fica mais fácil pedir para o patrão aquela folga na sexta-feira e emendar com o fim de semana, né?



As crianças não ficarão de fora. A primavera de 2023 terá o seu primeiro feriado já com a possibilidade de prolongamento. Comemorado no Dia das Crianças, o feriado de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) também cairá numa quinta-feira. Menos de um mês depois, o feriado de Finados (2 de novembro) é outro que será celebrado numa quinta-feira.





Há também os feriados que cairão em segundas-feiras e sextas-feiras, ajudando aqueles que gostam de viajar. São eles: Dia do Trabalho (1º de maio / segunda-feira), Natal (25 de dezembro / segunda-feira), Paixão de Cristo (7 de abril / sexta-feira) e Tiradentes (21 de abril / sexta-feira). Confira abaixo a lista completa.



