Brasil conquista ouro, prata e medalha inédita nas Paralimpíadas nesta segunda-feira

O atletismo garantiu mais duas medalhas para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris na manhã desta segunda-feira (2), no Stade de France.





O lançador mineiro Claudiney Batista conquistou seu tricampeonato paralímpico no lançamento de disco da classe F56 (que competem sentados). Ele venceu a prova e faturou a medalha de ouro com a marca de 46,86m, novo recorde paralímpico.

“É um mix de emoções. Feliz com esse tricampeonato, é muito treino, muito foco, muita determinação, treinei bastante nessa aclimatação. Nesse momento vale tudo, alimentação, descanso, a ótima estrutura que o comitê nos deu em Troyes (na França). Estava com um desconforto na coluna, fiquei apreensivo, mas na hora ali a adrenalina subiu, não senti dor e deu tudo certo”, afirmou Claudiney.





A paulista Beth Gomes, uma das porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, conquistou a medalha de prata no arremesso de peso das classes F53/F54.

Beth, que é da classe F53 (competem em cadeiras de rodas, sequelas de poliomielite, lesões medulares, amputações), disputou um lugar no pódio contra adversárias da F54, com comprometimento físico-motor menor.





Ela bateu o recorde mundial da sua classe ao arremessar o peso em 7,82m – o antigo recorde já era dela, de 7,75m feitos também em Paris, no Mundial de atletismo 2023. A mexicana Gloria Zarza Guadarrama, da classe F54, lançou para 8,06 e ficou com a medalha de ouro. O bronze foi de Nurkhon Kurbanova, do Uzbequistão, também da classe F54, que lançou para 7,75m.

O sul-mato-grossense Yeltsin Jacques e o paulista Júlio César Aqripino se classificaram para a final dos 1500m T11 (deficiência visual). Yeltsin avançou com o melhor tempo da classificatória, com 4min03s22, sua melhor marca na temporada. Júlio teve o quarto melhor tempo geral, com 4min10s10. A final acontece nesta terça-feira, 3, às 05h08 (horário de Brasília).





A paranaense Aline Rocha e a paulista Vanessa Cristina disputaram as eliminatórias dos 1.500m da classe T54 (cadeirantes), nas quais as cinco primeiras de cada bateria avançaram às finais.

Aline fez o tempo de 3min35s18, ficou em quinto lugar na sua bateria e se classificou. Já Vanessa terminou na oitava posição na outra bateria (3min30s86) e ficou fora da decisão. A final será nesta terça-feira, 3, às 7h25 (horário de Brasília).





Três brasileiras competiram nas eliminatórias dos 100m da classe T11 (deficiência visual). A paranaense Lorena Spoladore terminou a distância em 12s11, seu melhor tempo da temporada, e avançou para a semifinal como líder da sua bateria.

A acreana Jerusa Geber, com 12s57, também se classificou com a primeira marca de sua bateria. A paraense Jhulia Karol foi a última brasileira a entrar na pista, finalizou a disputa em 12s56 e também estará na próxima fase. As semifinais serão ainda nesta segunda-feira, 2, às 14h20 (horário de Brasília).





Ainda nesta tarde, no horário de Brasília, o Brasil terá sete finais no atletismo. Beth Gomes volta a competir às 14h04 (horário de Brasileiro) no lançamento de disco.





