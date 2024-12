Cidades brasileiras precisam se adaptar às mudanças climáticas

Hoje, cada um sente na pele, nos olhos e na garganta os sinais das mudanças climáticas. Queimadas, inundações, ondas cada vez mais intensas de calor. Os efeitos estão presentes no agora e, por isso, é fundamental trabalhar para amenizar o problema, já que não é mais possível reverter o que está em andamento.





A temática das mudanças climáticas e o que as cidades precisam fazer para se adaptar frente aos seus efeitos foi tema de um evento promovido pelo campus de Londrina da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) na semana passada. A reportagem conversou com alguns dos pesquisadores para entender o papel de cada um na tentativa de resolução dos problemas.

Professora da UTFPR e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Leila Martins explica que o objetivo é discutir os problemas enfrentados pelas cidades e meios para que elas sejam mais resilientes. A palavra, segundo ela, é adaptação frente às mudanças climáticas que já estão em curso, sendo que é papel da academia promover esses debates para que, a partir daí, o poder público possa fazer a sua parte.





Na prática, explica, falar em problemas ambientais é analisar os efeitos que determinadas ações, como a exploração de recursos naturais, causam ao meio ambiente. “É um problema da sociedade. Como lidar com as mudanças climáticas, que é algo que está nos afetando hoje”, aponta. Ela acrescenta que isso ocorre por conta da ação humana, com a emissão de gases pelo uso de combustíveis fósseis e a substituição de florestas por áreas agrícolas.

Um exemplo recente dos impactos é a inundação de diversas cidades no Rio Grande do Sul, que era algo que os pesquisadores já previam. Segundo ela, com o aumento da temperatura, os dados indicavam que a Região Sul poderia enfrentar índices de precipitação mais altos e eventos cada vez mais extremos.





O principal problema, de acordo com Martins, é que o Estado não se preparou para o que poderia acontecer. “Foi um desastre de grandes proporções que poderia ter sido minimizado”, ressalta.

Com as mudanças climáticas em curso, as cidades precisam se adaptar, já que quase 90% da população brasileira vive em áreas urbanas. A nível local, Martins destaca os efeitos que as queimadas tiveram em todo o Paraná e em diversos outros estados, sendo que grande parte das cidades ficou encoberta por conta da nuvem de fumaça.





“Não estava queimando necessariamente aqui do nosso lado, mas nós estávamos sentindo”, explica. A fumaça, segundo ela, carrega componentes químicos que fazem mal à saúde, com efeitos na garganta e nos olhos. “Esse é um grande exemplo dos impactos causados pela atividade humana porque essas queimadas não são naturais”, ressalta.

Ela pontua que as cidades não estão adaptadas aos eventos cada vez mais extremos por conta da mudança do clima, assim como o sistema imunológico dos seres humanos também não está, já que a partir dos 35°C o corpo começa a sentir os efeitos.





LAGO IGAPÓ

Professor de economia da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Marcos Rambalducci explica que é necessário tornar a bacia do Ribeirão Cambé, que forma o Lago Igapó, resiliente às condições climáticas adversas, como fortes chuvas, períodos prolongados de estiagem e temperaturas elevadas ou muito baixas.





O objetivo, explica, é que, em dias de chuva, o volume de água seja diluído ao longo do seu curso, e que o lago possa ser utilizado como reservatório para abastecimento da cidade em períodos de estiagem.





