Brasil tem alerta para onda de calor no Paraná e mais seis estados

Pelo menos sete estados brasileiros estão sob alerta para uma onda de calor até a quinta-feira (20).





Alerta vale para São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia. Ele entrou em vigor nessa segunda-feira (17). As altas temperaturas são resultados de uma frente fria que entra pelo sul do Brasil e causa um "efeito pré-frontal", aumentando o calor antes da queda das temperaturas.





Onda de calor acontece quando termômetros ficam pelo menos 5 ºC acima da média esperada no período do ano. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Rio de Janeiro vai ser a metrópole mais quente do mundo pelo segundo dia seguido. Segundo o MetSul, as máximas de 41 ºC registradas nesta segunda-feira (17) na cidade do Rio devem se manter nesta terça.





No estado de São Paulo, temperaturas devem chegar aos 38 ºC. A máxima é esperada na região de Itapeva e do Vale do Ribeira. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta válido até a quarta-feira (19). Na Baixada Santista, os termômetros devem chegar aos 36 ºC e na capital aos 33 ºC.





Calor intenso pode vir acompanhado de chuva. Segundo o MetSul, há risco de chuvas isoladas em forma de temporais de verão, com quedas de raios, vendavais e granizo na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo e no interior entre o fim da tarde e o começo da noite.





No Rio Grande do Sul, os termômetros chegaram aos 40 ºC na segunda-feira, a máxima esperada para a semana. A partir desta terça, alguns pontos do estado ainda devem ficar acima dos 30 ºC, mas a temperatura deve diminuir.





Esta é a terceira onda de calor no país em 2025, segundo o Inmet. O primeiro alerta do ano aconteceu de 17 a 23 de janeiro e o segundo de 2 a 12 de fevereiro.





O QUE FAZER PARA EVITAR DANOS À SÁUDE





Consumir água constantemente é uma das dicas para evitar a desidratação. A Defesa Civil também orienta que as pessoas façam refeições leves e usem roupas confortáveis.





Evitar atividades físicas das 10h às 16h também é aconselhado. Nesse período, o sol é mais intenso e o risco de insolação aumenta.





Usar filtro solar é importante. Cuidadores de idosos e crianças precisam redobrar a atenção, já que os sintomas da exposição ao sol forte podem ser mais sutis entre este público.





Dor de cabeça, enjoo, vômito, cãibras e confusão mental estão entre os sintomas de exposição ao calor intenso. Em caso de mal-estar, a orientação é procurar atendimento médico.