Ônibus voltam a circular em Londrina após noite de protestos com coletivos incendiados

Os ônibus das concessionárias TCGL e TIL/TCR voltaram a circular normalmente às 6h desta terça-feira (18) em Londrina, após suspensão dos serviços por conta de fechamentos de vias e vandalismo contra dois coletivos na noite desta segunda-feira (17) . Segundo a assessoria de imprensa das empresas, todas as linhas estão em funcionamento.

Os protestos contra a morte de dois jovens em Londrina acabaram tomando proporções ainda maiores na noite desta segunda-feira (17) no município.

As ocorrências foram consequência dos protestos iniciados no fim da tarde de segunda-feira pela morte de dois rapazes, baleados por policiais militares no último sábado (15).

Segundo as concessionárias, não havia segurança para manter o serviço, garantindo a integridade física de motoristas e usuários.





Policiais militares de Curitiba foram enviados para Londrina para reforçar a segurança na cidade.

