Brasileiro de 22 anos desaparece após pousar em aeroporto do Qatar

A família do brasileiro Victor Daniel de Araújo Claudiano, 22, diz que o jovem desapareceu na última sexta-feira (24) após pousar no Qatar, onde faria uma escala. O destino final da viagem seria Tóquio, no Japão, mas o paraibano parou de enviar mensagens aos familiares.





Família está há cinco dias sem notícias de Victor. Eles não sabem se ele chegou a embarcar para o Japão ou permaneceu no Qatar por algum motivo. "Estamos muito aflitos, sem nenhuma notícia, sem saber o que aconteceu", afirmou ao UOL o irmão de Victor, Junior Claudiano.





Brasileiro contava detalhes da viagem ao irmão por mensagens no WhatsApp. Ele saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na quinta-feira (23). Victor escreveu para o irmão quando chegou no Qatar e mandou um vídeo curto dele já no aeroporto, na sexta-feira. Na mensagem, o jovem dizia que estava ansioso para chegar ao destino final e tomar um banho.

Por volta das 21h30 da última sexta, ele fez o último contato. "Deu bom já", diz o texto enviado ao irmão. Em outra mensagem, ele elogiou o aeroporto do Qatar. "Aqui é muito lindo", disse ele ao irmão Junior Claudiano.





O voo para o Japão sairia do Qatar às 2h do sábado (25), no horário do Brasil. "Não sei se ele embarcou ou não. Todo mundo está desesperado, pensando muita coisa porque foi de última hora, Tóquio é muito severo com visto, a gente não sabe se ele está sem comunicação, queremos notícias", declarou o irmão.

O paraibano, natural de Campina Grande, se mudou para o Rio de Janeiro no ano passado. Ele trabalha como gerente de um restaurante, segundo a família. Ele só avisou aos familiares que viajaria para o exterior, pela primeira vez, na quarta-feira (22). "Ele disse que iria ao Japão depois de minha mãe insistir", contou.





Segundo a família, a viagem não estava programada há muito tempo. "Foi repentina, ele nunca pensou em ir para o Japão, tinha vontade de ir para a França, que eu saiba", afirmou Junior.

O brasileiro disse que partiria do Japão no dia 2 de fevereiro. Na mensagem enviada ao irmão, Victor também detalhou que, se conseguisse uma passagem barata, iria para Portugal visitar um amigo.





Família procurou a Polícia Civil da Paraíba e fez um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Eles também procuraram a Polícia Federal. O UOL procurou a PF, mas não houve retorno.

A reportagem entrou em contato com o Itamaraty. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Doha e da rede consular do Brasil no Japão, esclareceu que permanece à disposição dos familiares para prestar a assistência consular cabível.





