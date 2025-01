"Ano da Serpente": Ano Novo Chinês 2025 começa nesta quarta-feira e deve trazer período de autoconhecimento

O Ano Novo Chinês de 2025 começa nesta quarta-feira (29), marcando o início do Ano da Serpente de Madeira. Para os chineses, o novo ciclo está associado a momentos de introspecção, cautela e autoconhecimento.





Segundo a cultura oriental, a Serpente é um símbolo de sabedoria e introspecção, e, com a influência da Madeira, o ano deve ser pautado pela paciência e reflexão sobre escolhas pessoais.

Durante as celebrações, que incluem rituais de limpeza e renovação, os chineses tradicionalmente buscam um novo começo.





Para o horóscopo chinês, o impacto do Ano da Serpente será mais significativo para os signos Dragão, Macacoe Coelho, que podem enfrentar desafios relacionados ao autoconhecimento. Por outro lado, Búfalo e Galo devem passar por um ano mais estável e próspero.

O QUE ESPERAR DO ANO DA SERPENTE DE MADEIRA?





O Ano da Serpente de Madeira, que começa em 2025, é um período que pede mais reflexão e reavaliação das escolhas de vida.

Para os chineses, a Serpente, com sua sabedoria e sutileza, está ligada ao aprendizado através da paciência e da cautela, enquanto a Madeira reforça a necessidade de um crescimento sólido e duradouro.

De acordo com as crenças orientais, esse será um ano propício para o autoconhecimento e a busca por um equilíbrio interno. No entanto, a mudança pode exigir um esforço para superar desafios pessoais e profissionais com mais cautela.



