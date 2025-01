Brasileiro recebe mais de 1 bilhão de ligações indesejadas todo mês, indica documento da Anatel

Em abril de 2023, a Vivo também foi condenada pela Justiça paulista a pagar uma multa de R$ 2,3 milhões por não respeitar a lista do Não me Perturbe. Em todos os casos, as empresas estão recorrendo contra as punições.

As ligações violaram o estadual Sistema de Bloqueio de Telemarketing, uma lista na qual os mineiros podem se inscrever para evitar a importunação no celular. A Anatel oferece um serviço similar na plataforma Não me Perturbe, mas usuários relatam que continuam a receber chamadas indesejadas mesmo após se cadastrarem.

A experiência do maranhense Eduardo Henrique Farias, 23, é pior do que o diagnóstico feito pelo Truecaller. Ele recebe 20 ou mais ligações por dia da Claro e não consegue nem sequer responder. "Não consigo pedir para me tirarem da lista, porque o robô não dá a opção de falar com o atendente e, se fica sem resposta, a ligação cai", diz.

Em resposta à solicitação do Cdust para endurecer as regras contra telemarketing abusivo, a Anatel afirmou que a estimativa seria errada porque a análise considerou como importunação todas as chamadas de telemarketing, não o critério da agência, que estipula um mínimo de 100 mil ligações diárias.

Segundo os critérios da agência de telecomunicações, o telemarketing abusivo acontece quando a empresa faz ao menos 100 mil chamadas por dia com auxílio de robôs. Nesses casos, a ligação automatizada é interrompida se não há uma resposta imediata, necessária para o redirecionamento a um atendente ou mensagem gravada. O tempo de duração das chamadas fica em torno de seis segundos, de acordo com a Anatel.

As ações que tentam mitigar o problema não impediram uma alta de chamadas abusivas entre 2023 e 2024. O número de ligações importunas bloqueadas pela Anatel subiu de 76,11 bilhões, nos últimos sete meses de 2023, para 82,52 bilhões, nos primeiros sete meses de 2024, sendo que o total de chamadas na rede se manteve no período.

Procurada pela reportagem, a entidade que representa o setor, Conexis, diz que as suas associadas apoiam as medidas da Anatel contra as chamadas inoportunas e fraudulentas. "As empresas de telecomunicações seguem a legislação e a regulamentação vigentes."





Além do Não me Perturbe, a Conexis destaca o serviço Origem Verificada, no qual as pessoas cadastradas recebem informações sobre quem realiza a ligação, e o Que Empresa me Ligou, que identifica empresas.





A Anatel afirmou à reportagem que já aplicou o total de R$ 32.020.961 em multas por telemarketing abusivo, em 24 processos administrativos. Além disso, bloqueou 1.041 usuários de serviços de telecomunicação por telemarketing abusivo.





"Desse total, 223 empresas submeteram pedidos para firmar termo de compromisso com a agência, com 170 deferidos e 53 indeferidos por não atenderem as condições previstas."





Em nota, a Anatel disse não ter dados de quantas violações já ocorreram à obrigatoriedade de usar o prefixo 0303.





O Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) reivindica dentro do Cdust que o recebimento de chamadas de telemarketing só possa ocorrer mediante consentimento livre, expresso e informado do consumidor. "Essa medida representará um passo importante e definitivo para resolver o problema."





Em setembro, a agência apresentou ao comitê uma proposta de ampliação do combate às chamadas inoportunas. Uma das medidas do pacote seria, por exemplo, a expansão do uso do 0303 a todas as atividades geradoras de intenso volume de chamadas, como doações e cobranças, além do telemarketing ativo. A Anatel usaria como parâmetro o fluxo de mais de 10 mil chamadas diárias para exigir o uso do prefixo.





As normas passariam a valer no último dia 5, mas o início de vigência da regra foi adiado por 90 dias a pedido das operadoras, que questionaram detalhes técnicos do novo regulamento.





Já em operação, o Não me Perturbe bloqueia chamadas de telemarketing realizadas por sete operadoras e 60 instituições financeiras. Essas empresas selaram um termo de cooperação com a Anatel e se comprometeram a não contatar os usuários que pediram bloqueio.





Para a advogada consumerista e colunista da Folha Maria Inês Dolci, mais do que desrespeitarem a obrigatoriedade de uso do prefixo 0303, as empresas de telemarketing vendem e compram dados dos usuários para perpetuar a atividade, sem autorização direta e explícita do consumidor. "A principal legislação que proíbe essa prática é a LGPD [Lei Geral de Proteção de Dados]."





O consumidor precisa ser informado sobre o uso de seus dados e os motivos disso, segundo Dolci. Deve ainda cobrar essa notificação. "Precisamos de mais projetos de lei, de regulamentações mais severas que garantam privacidade e sossego para o consumidor", diz a advogada.





COMO USAR O NÃO ME PERTURBE





As pessoas interessadas em bloquear operações de telemarketing de alguma das empresas participantes do Não me Perturbe precisam acessar o site da iniciativa.





A participação requer aceitar os termos de uso da plataforma e fazer um cadastro de usuário e senha. O registro envolve entregar informações como nome completo, CPF, email e telefone, que são, segundo a Anatel, usadas para realizar os procedimentos de bloqueio.





Veja como fazer:





- Acesse o site Não me Perturbe

- Caso não tenha cadastro, clique em "Quero me cadastrar"

- Registre as informações pedidas

- Usuário deve usar um email válido, uma vez que a plataforma envia um código de confirmação

- Dentro da plataforma, a pessoa deve clicar em "Novo bloqueio"

- Depois, adicionar um telefone, que também passará por processo de verificação

- Na sequência, precisa indicar quais instituições quer bloquear e enviar o formulário

- O tempo para as empresas efetuarem o bloqueio é de 30 dias corridos





VEJA AS EMPRESAS INSCRITAS





Operadoras de telecomunicação:

- ALGAR TELECOM

- CLARO

- OI

- SERCOMTEL

- SKY

- VIVO

- TIM





Instituições financeiras:





- AGIBANK

- ÁGIL

- BANCO ALFA

- BANCO ARBI

- BANCO J. SAFRA S.A.

- BANCOOB

- BANCO C6

- BANCO CARREFOUR

- BANCO DA AMAZÔNIA

- BANCO DIGIMAIS

- BANCO DO BRASIL

- BANCO INBURSA S.A.

- BANCO MASTER

- BANCO PAULISTA

- BANCO PINE

- BANCO SENFF

- BANESE

- BANESTES

- BANPARÁ

- BANRISUL

- BARI

- BECKER FINANCEIRA

- BRADESCO

- BMG

- BRB

- BV

- CAIXA

- CAPITAL CONSIG

- CCB BRASIL

- CCB BRASIL FINANCEIRA

- CDC BANK

- CETELEM-BNP

- COMPREVFIN

- CREDIARE S/A - CFI

- CREFISA S/A

- DAYCOVAL

- DELBANK

- DIGIO

- FACTA FINANCEIRA

- FINANCEIRA ALFA

- GAZINBANK

- HS FINANCEIRA

- INTER

- ITAÚ-UNIBANCO

- ITAÚ CONSIGNADO

- MERCANTIL DO BRASIL

- MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA

- NBC BANK

- NUBANK

- PAN

- PARANÁ BANCO

- PARATI CFI

- PEFISA

- PICPAY

- PINCRED SOLUÇÕES FINANCEIRAS

- SAFRA

- SANTANDER / OLÉ

- SICOOB COOPERNAPI

- SICREDI

- ZEMA FINANCEIRA





