IPVA 2025: veículos com final de placa 3 e 4 devem fazer o pagamento até esta segunda-feira

Na última sexta-feira (24), foi a vez dos proprietários de veículos com final de placa 1 e 2 e a plataforma de pagamentos funcionou normalmente. Já na terça-feira (28) é a vez dos veículos com placas terminadas em 5 e 6.

O sistema de recolhimento do imposto passou por instabilidades e, para garantir que nenhum motorista fosse prejudicado, optou-se por postergar o calendário. Com isso, todos os proprietários tiveram alguns dias a mais para pagar o IPVA 2025.

A data é válida tanto para quem for optar pela parcela única, com desconto de 6%, quanto quem for pagar apenas a primeira cota no caso do parcelamento em cinco vezes.

Encerra nesta segunda-feira (27) o prazo para que donos de veículos com final de placa 3 e 4 façam o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2025.





COMO PAGAR





Os contribuintes do Paraná devem gerar as guias de recolhimento (GR-PR) para pagamento por meio dos canais oficiais. Elas devem ser emitidas pelo Portal do IPVA ou o Portal de Pagamentos de Tributos.





Também é possível emitir as guias pelo aplicativo serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para iOS e Android.





O pagamento em cota única garante 6% de desconto sobre o valor total do imposto. Também é possível parcelar o IPVA 2025 em cinco vezes sem juros diretamente pela plataforma.





CUIDADO COM GOLPES





A Receita Estadual reforça mais uma vez os cuidados com golpes envolvendo o IPVA. com o início dos pagamentos, na semana passada, o surgimento de páginas fraudulentas voltou a crescer e, por isso, o pedido é para que os paranaenses redobrem a atenção na hora de fazer o pagamento.





A recomendação é que o contribuinte acesse diretamente os canais oficiais, evitando clicar em links enviados por email ou mensagens.





Também é aconselhado evitar plataformas de buscas, já que muitos sites falsos se aproveitam de ferramentas de impulsionamento para aparecerem nos primeiros resultados. Ao acessar uma página, o ideal é sempre garantir que ele termine com a extensão “.pr.gov.br”.





Outra dica importante é sempre conferir o destinatário do pagamento, seja pela guia quanto no pagamento via pix. No caso, a informação que deve constar é sempre “Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda”.