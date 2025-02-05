Caixa postal do Gov.br começa a funcionar para 164 milhões; saiba como acessar

A partir desta terça-feira (4), todos os usuários do Gov.br terão uma caixa postal individual, desenvolvida pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), para receber informações personalizadas e oficiais do governo federal. O objetivo da medida é reduzir riscos de fraudes.





As primeiras mensagens serão enviadas para os aprovados no CNU (Concurso Público Nacional Unificado), que teve o resultado divulgado nesta terça. Segundo o MGI, cerca de 4.000 candidatos para cargos de ensino médio e para os de nível superior que serão convocados para os cursos de formação receberão a notificação pelo Gov.br .





O plano do governo federal é que a caixa postal sirva no futuro para o envio de informações sobre vacinação e etapas da concessão de benefícios como o Bolsa Família ou BPC. Além disso, também poderão ser encaminhadas mensagens sobre inscrição no Enem ou no Sisu, afirma o ministério.





O secretário de governo digital do MGI, Rogério Mascarenhas, orienta a população a acessar sua caixa postal com frequência "para não perder nenhuma informação do seu próprio interesse ou mesmo perder o acesso a algum serviço público ou benefício".





COMO ACESSAR A CAIXA POSTAL DO GOV.BR





A nova caixa postal é gratuita e será automaticamente criada dentro da área pessoal de todas as pessoas que já se cadastraram no Gov.br. A ferramenta poderá ser acessada diretamente pelo usuário no seu app ou pelo site.





Porém, apenas os usuários nível prata e ouro da plataforma poderão acessá-la por meio do aplicativo. Pelo aplicativo será possível permitir receber notificação tipo push no celular ou tablet.





A ferramenta foi desenvolvida em parceria com o Serpro e inspirada nas experiências de outros países que desenvolveram soluções integradas para se comunicar com seus cidadãos, como a Dinamarca, a Holanda e o Uruguai. No Brasil, o Gov.br tem cerca de 164 milhões de usuários e possibilita acesso a 4.500 serviços digitais.



