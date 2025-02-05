Caixa postal do Gov.br começa a funcionar para 164 milhões; saiba como acessar

A partir desta terça-feira (4), todos os usuários do Gov.br terão uma caixa postal individual, desenvolvida pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), para receber informações personalizadas e oficiais do governo federal. O objetivo da medida é reduzir riscos de fraudes.
As primeiras mensagens serão enviadas para os aprovados no CNU (Concurso Público Nacional Unificado), que teve o resultado divulgado nesta terça. Segundo o MGI, cerca de 4.000 candidatos para cargos de ensino médio e para os de nível superior que serão convocados para os cursos de formação receberão a notificação pelo Gov.br .
O plano do governo federal é que a caixa postal sirva no futuro para o envio de informações sobre vacinação e etapas da concessão de benefícios como o Bolsa Família ou BPC. Além disso, também poderão ser encaminhadas mensagens sobre inscrição no Enem ou no Sisu, afirma o ministério.
O secretário de governo digital do MGI, Rogério Mascarenhas, orienta a população a acessar sua caixa postal com frequência "para não perder nenhuma informação do seu próprio interesse ou mesmo perder o acesso a algum serviço público ou benefício".
COMO ACESSAR A CAIXA POSTAL DO GOV.BR
A nova caixa postal é gratuita e será automaticamente criada dentro da área pessoal de todas as pessoas que já se cadastraram no Gov.br. A ferramenta poderá ser acessada diretamente pelo usuário no seu app ou pelo site.
Porém, apenas os usuários nível prata e ouro da plataforma poderão acessá-la por meio do aplicativo. Pelo aplicativo será possível permitir receber notificação tipo push no celular ou tablet.
A ferramenta foi desenvolvida em parceria com o Serpro e inspirada nas experiências de outros países que desenvolveram soluções integradas para se comunicar com seus cidadãos, como a Dinamarca, a Holanda e o Uruguai. No Brasil, o Gov.br tem cerca de 164 milhões de usuários e possibilita acesso a 4.500 serviços digitais.
SAIBA COMO CRIAR A CONTA NO PORTAL GOV.BR
A conta pode ser criada por computador, tablet ou celular. No computador, basta acessar o site do sistema e seguir o passo a passo. É preciso informar número do CPF e data de nascimento, entre outros dados.
No celular ou tablet, o cidadão deve baixar o aplicativo nas lojas Play Store (para Android) ou App Store (iOS), sendo que o desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil, e criar a sua conta. Neste caso, é mais fácil conseguir nível prata ou ouro porque, como há acesso à câmera, o contribuinte consegue provar com mais facilidade sua identidade.
Quem já tem conta precisa checar o perfil atual para saber se é necessário fazer a elevação para nível prata ou ouro. Tanto a inscrição quanto a mudança de selo podem ser feitas pelo computador, mas a recomendação é fazer pelo app.
PASSO A PASSO PARA CRIAR SENHA NO GOV.BR
1 - Acesse o site gov.br/governodigital
2 - Na tela inicial, vá na foto maior, onde se lê "Saiba tudo sobre a conta Gov.br"
3 - Depois clique em "Criar sua conta gov.br"
4 - Na página seguinte, informe o CPF e clique em "Continuar"
5 - Para quem não tem conta, o sistema irá indicar a opção de criar uma. Clique sobre ela
6 - A conta ouro é criada para quem tem CNH digital ou biometria facial no TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
7 - Quem não tem CNH digital ou biometria no TSE terá conta prata, que deverá ser criada por meio dos bancos credenciados, no aplicativo do banco
8 - O cidadão que não conseguir criar a conta Gov.br prata ou ouro responderá a um questionário e terá selo bronze
9 - O selo bronze não dá acesso à declaração do IR pelo Meu Imposto de Renda e a outros serviços
COMO CONSEGUIR NÍVEL PRATA NO GOV.BR PELO APLICATIVO
Uma conta de nível prata é conseguida a partir do reconhecimento facial para conferência da foto com a da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também é possível ter uma conta desse nível a partir da validação de seus dados em um dos 14 bancos credenciados pelo Gov.br.
- Ao entrar na conta gov.br, vá em "Autorização de uso de dados pessoais" e em "Autorizar"
- No quadro azul, acima, clique em "Aumentar nível da conta"
- Para tornar sua conta prata, escolha uma das opções que o aplicativo oferece; se tiver cadastro no Denatran, use a biometria facial; se for servidor, use dados do Sigepe
- A validação também pode ser feita por meio do cadastro no seu banco na internet
- Vá onde se lê "Cadastro via internet banking" e escolha o seu banco
- Os próximos passos dependerão de cada instituição financeira; é possível conseguir a validação pelo Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander, Agibank, Itaú, Sicredi, Mercantil do Brasil, PicPay/Original ou Nubank
COMO CONSEGUIR NÍVEL OURO NO GOV.BR PELO APLICATIVO
Para ter uma conta ouro, que permite acesso a qualquer serviço público digital e garante mais segurança aos usuários, é preciso fazer o reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou, ainda, a partir de um Certificado Digital compatível com a ICP-Brasil. Em caso de dúvidas sobre a sua conta Gov.br, acesse www.gov.br/conta.
- Aparecerão orientações para a foto; clique em "Reconhecimento facial"
- Enquadre seu rosto e aguarde; aparecerá a mensagem "Reconhecimento facial realizado com sucesso", vá em em "OK"
- Ao final do procedimento, aparecerá a mensagem "Validamos sua foto na base de dados da Justiça Eleitoral. Você atingiu o maior nível de segurança para sua conta gov.br!"
- Outra forma é pela validação dos dados usando a biometria digital cadastrada no TSE
- É também possível validar os dados com o certificado digital compatível com IPC-Brasil
