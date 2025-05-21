Pesquisar

Votação na próxima semana

Câmara aprova urgência para projeto de lei que proíbe desconto automático no INSS

Redação Bonde com Agência Brasil
21 mai 2025 às 12:30

Lula Marques/Agência Brasil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (20) a urgência para o projeto de lei (PL 1846/25) que proíbe o desconto automático de mensalidades de associações e sindicatos nos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).


Com isso, o projeto vai ser votado direto no Plenário, sem precisar passar por aprovação das comissões da Casa. 

A mensalidade associativa é uma contribuição que aposentados, pensionistas ou pessoas de uma determinada categoria profissional pagam periodicamente para integrar uma associação, sindicato ou entidade de classe sem fins lucrativos que representa os interesses de seus afiliados.


O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o mérito do projeto será analisado na próxima semana, "pois o projeto de lei sobre o reajuste de servidores do Executivo (PL 1466/25) tranca a pauta".

Segundo Motta, todas propostas relacionadas ao combate de fraudes no INSS serão juntadas.


Fraudes nos descontos

Os descontos dos aposentados e pensionistas são alvo de investigação da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União), que apuram a atuação de organizações criminosas para fraudar os benefícios previdenciários, associando de forma não autorizada os segurados do INSS.


Mais de 1,74 milhão de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social solicitaram reembolso de descontos não autorizados feitos por entidades associativas, conforme balanço divulgado nesta terça-feira (20). 


