Casa de amigo ou parente é principal tipo de hospedagem do viajante brasileiro

A casa de amigos ou parentes representa o principal tipo de hospedagem dos brasileiros em viagens. A conclusão é de uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (13) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



Em 2023, a casa de amigos ou parentes foi o tipo de hospedagem utilizado em 41,8% de um total de 21,1 milhões de viagens identificadas pelo órgão. Os dados integram um módulo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

A categoria "outro" somou 26,2% das viagens. Essa opção, contudo, envolve endereços diversos, como albergue, hostel e camping, ou até a ausência de hospedagem. Hotel, resort ou flat, com 18,1% do total de viagens, veio na sequência.



HOSPEDAGEM VARIA CONFORME RENDA

Segundo a pesquisa, o tipo de hospedagem varia de acordo com o perfil de renda das famílias. A casa de amigos ou parentes é o meio utilizado sobretudo por visitantes com rendimento per capita menor.



Entre os grupos de renda inferior a meio salário mínimo e de meio salário mínimo a menos de um, essa opção foi registrada em 44,2% e 46,8% das viagens, respectivamente.

Já entre as pessoas com rendimento per capita maior, de quatro salários mínimos ou mais, o principal tipo de hospedagem foi hotel, resort ou flat (37,3%).



BUSCA POR SOL E PRAIA

O levantamento ainda traz outros recortes. Um deles mostra que, entre as viagens pessoais por motivo de lazer, a principal busca é por sol e praia. Em 2023, essa opção respondeu por 46,2% do total.



O percentual relativo a sol e praia, contudo, diminuiu na comparação com os anos anteriores da série histórica. Era de 48,7% em 2021 e de 55,6% em 2020. A pesquisa não foi realizada em 2022.



A busca por cultura e gastronomia vem aumentando ao longo da série. Em 2023, respondeu por 21,5% das viagens de lazer, acima de 16% em 2021 e 15,5% em 2020.