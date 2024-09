UEL tem computadores furtados e diz ter registrado BO, mas PM e PC não localizam denúncia

e confirmada pela assessoria de comunicação da universidade.

Pelo menos 32 computadores do Departamento de Estatística da UEL (Universidade Estadual de Londrina) foram furtados entre quarta-feira (11) e quinta-feira (12). A informação foi obtida pela reportagem após denúncias de alunos que ficaram sabendo do ocorrido





O prefeito do campus não quis conceder entrevista sobre o assunto, mas, por meio da assessoria de imprensa, ressaltou que "fez BO (Boletim de Ocorrência) e que vai colaborar com tudo o que for necessário".





No entanto, após a declaração, a reportagem buscou mais informações com a PM (Polícia Militar) e a PC (Polícia Civil) sobre o furto, mas foi informada que não havia registros sobre a ocorrência nos sistemas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Foram procuradas, além do 5° Batalhão de Polícia Militar do Paraná, duas delegacias da Polícia Civil - a Central de Flagrantes e Registro de Ocorrências e a de Furtos e Roubos.





Publicidade

Após a checagem, a assessoria da universidade foi novamente procurada para esclarecimentos, mas manteve a posição inicial.





Publicidade

A Seti-PR (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná) foi questionada sobre o ocorrido e pontuou, por meio da assessoria, que está apurando os fatos para se posicionar.