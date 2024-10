Ciclone extratropical atinge Sul do Brasil nesta semana, diz Climatempo

Com maior umidade sobre o Brasil e a formação de um ciclone extratropical na região Sul, grande parte do país deve ter instabilidade no clima nesta semana.







Uma frente fria e um ciclone estão previstos para o Sul. Segundo informações do Climatempo, os fenômenos começam a se formar entre quarta (23) e quinta (24) nos três estados sulistas.





O ciclone extratropical pode ser potencialmente perigoso. Os meteorologistas entendem que ele deve alcançar uma pressão atmosférica muito baixa em seu centro, o que provoca tempestades com ventos extremamente fortes.





A frente fria também avançará até o litoral de São Paulo. Nesta segunda (21), as chances de chuva são baixas, mas as condições para pancadas voltam a aumentar na terça (22), ainda de acordo com o Climatempo.





Na quarta (23), riscos para temporais aumentam em todo estado paulista. No restante da região Sudeste, uma frente fria se afasta do Espírito Santo, mas muitas áreas de nuvens continuam espalhadas sobre o Rio de Janeiro e Minas Gerais.





No Centro-Oeste, ar quente e úmido permanece sobre a região. As pancadas de chuva com raios devem acontecer à tarde e à noite em todos os estados e no Distrito Federal. Em Goiás, a frequência de chuva será menor do que no fim de semana.





Massa de ar seco deve predominar sobre o Nordeste. No entanto, no início da semana, chuvas ainda ocorrem pelo interior da Bahia e em alguns locais do Maranhão e do Piauí.





Região Norte tem pouca previsão para chover. A maior possibilidade de chuvas está prevista para áreas do centro-oeste e sul do Amazonas, Acre e Rondônia.