Confira a previsão do tempo desta segunda-feira em Londrina e municípios região

Nesta segunda-feira (21), o dia deve ser de céu nublado com temperaturas amenas em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo segue sem muitas alterações na região, a chuva deve aparecer de maneira isolada em alguns pontos durante a tarde e a máxima não ultrapassa os 28°C.





Nos próximos dias, de ve chover em toda a região com pouca variação das temperaturas. Tempestades podem ocorrer de forma pontual, com descargas atmosféricas associadas.







A mínima registrada nesta segunda-feira foi de 18°C