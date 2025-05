No Rio de Janeiro, expectativa de turistas dobra para feriadão e show da Lady Gaga

Em Londrina, Mostra de Música de Câmara encerra a programação de concertos

Com programação memorável, a edição 2025 da Mostra de Música de Câmara de Londrina começa a se despedir do público geral neste sábado, quando a Capela da Catedral recebe Recital de Violão com Natanael Fonseca e uma travessia sonora por diferentes épocas