Cobra brasileira raríssima é resgatada de cativeiro em São Paulo

Uma cobra brasileira "raríssima" e ameaçada de extinção foi resgatada por policiais ambientais na cidade de Sete Barras, no Vale do Ribeira, região no Sul do Estado de São Paulo.

A jiboia-do-ribeira foi encontrado na casa de um homem, dentro de uma caixa, após vigilantes do Parque Estadual Intervales suspeitarem da atitude dele ao deixar a mata.

O resgate foi foi feito no último dia 17, mas só foi divulgado pela Fundação Florestal da secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo na sexta (25).





Em nota, a Fundação Florestal de SP afirmou que o animal está sob cuidados da polícia ambiental e deve ser devolvido à natureza após passar por uma análise de saúde com especialistas.





O homem que mantinha a cobra em casa foi levado à delegacia. Ele pode responder por crime ambiental de tráfico de animais, que tem pena máxima de um ano de detenção.

