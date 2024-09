Com calor e seca, indústria pode cancelar férias coletivas para evitar falta de ar-condicionado

Segundo o Índice Fipe/Buscapé de julho, divulgado no mês de agosto, a única categoria que teve aumento de preços foi eletrodomésticos (3,6%), influenciada principalmente pelos preços de aparelhos de ar-condicionado, que tiveram aumento anual de 14,6%. As outras três categorias que compõem o grupo tiveram queda: lavadora de roupa (-2,5%), geladeira (-0,6%) e fogão (-0,7%).

Matheus Dias, economista do FGV Ibre, afirma que houve uma variação no preço do ar-condicionado entre janeiro e julho deste ano. O aumento, porém, ainda não é tão forte quando o do ano passado, afirma.

O resultado é ainda mais expressivo se for comparado à venda de produtos da linha branca (geladeiras, máquinas de lavar roupas e fogões), que tiveram aumento de 16%, e da marrom (TVs e equipamentos de áudio e vídeo), com alta registrada de 20%.

No primeiro semestre deste ano, a venda de aparelhos de ar-condicionado bateu recorde ao marcar crescimento de 88% na linha residencial em relação aos seis primeiros meses de 2023. No caso dos ventiladores de mesa, o salto foi de 123%. Foram vendidos mais de sete milhões de ventiladores no período.

Segundo o presidente executivo da Eletros, Jorge Nascimento, neste momento não há falta dos produtos nas lojas. Porém, se a pior seca já registrada no país agravar, pode haver impacto da chegada de navios com insumos daqui a um ou dois meses e atraso na fabricação do estoque de verão.





O preço médio do ar-condicionado em agosto de 2024 teve aumento de 30% em relação ao mesmo mês do ano passado (de R$ 1.754 para R$ 2.293), mostra o levantamento do Buscapé. No mesmo período comparativo, o menor preço subiu 36% (de R$ 1.193 para R$ 1.623), e o maior preço subiu 13% (de R$ 4.480 para R$ 5.093).

De acordo com a plataforma de comércio eletrônico, no mês passado, os aparelhos de ar-condicionado mais buscados foram os do modelo split, com variação de preço em torno de R$ 2.000 e R$ 2.600.





A procura pelos aparelhos sobe a medida que a qualidade do ar piora. Na comparação dos primeiros dias de setembro com o mesmo período de agosto, a busca por climatizadores de ar no Buscapé cresceu 552%. Por ventiladores e circuladores de ar, a procura aumentou 109% em setembro.





A Fast Shop afirma que, "embora os produtos tenham sofrido reajuste de 5% no preço, as vendas não foram impactadas e seguem crescendo". A rede registrou um aumento de 15% na venda de aparelhos de ar-condicionado e ventilação nos últimos 15 dias, comparado ao mesmo período do ano anterior.





A Shopee também notou um aumento na procura dos produtos desde o final de agosto. "Nacionalmente, o termo ar-condicionado cresceu mais de 30%; umidificador teve um aumento de mais de 70% e ventilador aumentou mais de 40% em buscas."





A consultoria NilsenIQ GfK afirma que, se as condições climáticas neste segundo semestre forem semelhantes ou mais severas do que as de 2023, é provável que haja um novo pico de vendas nas duas categorias.





Atualmente, apenas 17% dos lares brasileiros possuem ar-condicionado, sobrando espaço para o crescimento do setor.





O Brasil é o segundo maior produtor mundial de ar-condicionado, atrás da China, que atende boa parte do consumo internacional. O posicionamento brasileiro é graças à Zona Franca de Manaus, que oferece benefícios fiscais às empresas e que está sofrendo com os efeitos da seca.





Os níveis dos rios da Bacia Amazônica estão abaixo dos registros de 2023, quando a navegação de embarcações precisou ser interrompida em alguns pontos de acesso à Zona Franca.





Duas das maiores estações portuárias que atuam em Manaus, o Porto Chibatão e o Super Terminais, gastaram mais de R$ 40 milhões ao todo para montar emergencialmente dois píeres flutuantes, que funcionarão como balsas para carregar os contêineres dos navios e evitar o desabastecimento.





Nesta segunda-feira (9), às 22h, atracou o primeiro navio no porto provisório do Chibatão em Itacoatiara e começou a transbordar os contêiner para as balsas. Tudo funcionou normalmente . Amanhã deve atracar o primeiro navio no Porto provisório do Superterminais.





Outras medidas tomadas para minimizar os efeitos da seca e evitar o desabastecimento de Manaus foram repassar parte das cargas a outros modais, como o rodoviário e o aéreo. As alternativas, porém, podem encarecer o produto final ao consumidor.





