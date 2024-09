Previsão do tempo: calor segue intenso em Londrina e nos Municípios da região

Nesta quarta-feira (11), o clima permanece quente e com Sol em toda a região de Londrina, conforme aponta o Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A massa de ar aquecida e seca continua impedindo o avanço das frentes frias e das chuvas, além de manter as temperaturas bastante elevadas e os índices de umidade relativa do ar baixos durante a tarde (20%).

Nos próximos dias as condições do tempo mudam em função do avanço de uma frente fria que consegue romper o bloqueio de calor. Chuvas são previstas a partir do próximo domingo (15), fazendo as temperaturas caírem drasticamente.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quarta-feira foi de 19°C e a máxima chega aos 35°C durante a tarde.