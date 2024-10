Com iniciativa do Canal Futura, novo edital para documentários será lançado nesta terça

O Canal Futura celebra mais uma iniciativa que consagra uma das suas maiores vocações: o fomento da produção audiovisual em todo o País. Nesta terça-feira (1º), o Futura lança a 15ª edição do Doc Futura com uma novidade, que vai movimentar o setor: além do conhecido formato de documentário, o edital abre a categoria de curta documental, além do longa. O objetivo é ampliar ainda mais a participação de cineastas e produtoras independentes para reafirmar o compromisso que o Canal sempre teve com uma programação educativa inclusiva e com múltiplas vozes representando a diversidade dos territórios brasileiros. Os interessados podem acessar o edital no site do canal Futura/ Conteúdo/ Mídias Educativas e se inscrever até o dia 8 de novembro através do link 15ª edição DOC Futura.







Ao longo dos últimos 15 anos, os documentários revelaram assuntos que impactaram e formaram um mosaico da sociedade brasileira. Alguns deles, inclusive, receberam indicações ao Emmy, como ‘De Volta’, em 2014, e ‘A primeira pedra’, em 2019. Os editais do Doc Futura trouxeram muita reflexão sobre temas interessantes, complexos e atuais como a sexualidade das pessoas com deficiência física, as ocupações em São Paulo, direitos humanos, saúde mental, as lutas da comunidade LGBTQIAPN+., linchamento, migrações, violência armada, movimento feminista, democracia, entre tantos outros.

A edição é comemorativa pelos 15 anos do Doc Futura e terá como tema os 17 ODS’s, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criados pela Assembleia Geral da ONU em 2015, como um pacto global para reduzir os efeitos trazidos pelas mudanças climáticas no mundo. O edital Doc Futura irá selecionar projetos em duas categorias: longa metragem e curta metragem. Os projetos selecionados na primeira etapa do edital passarão por uma rodada de pitching com banca de especialistas convidada pelo Canal Futura e, ao final desse processo, serão vencedores do edital 1 longa-metragem de até 120 min e 15 curtas metragens até 15 min.





Para ajudar aos interessados, o Canal Futura - em parceria com a co.liga, escola digital de economia criativa -, oferecerá uma aula aberta sobre pitching para preparar os inscritos para a etapa de apresentação dos projetos para a banca. O acesso será pelo site da plataforma.

O edital Doc Futura dará liberdade para que o realizador busque o olhar mais original para esse tema. Não há restrição sobre a quantidade mínima de ODS a ser trabalhada na proposta de documentário, assim como as formas de narrativa. O objetivo é buscar ideias inovadoras que fujam do lugar-comum. O público-alvo do documentário é livre (considerando, para tanto, a acepção de classificação etária indicativa do Ministério da Justiça).





Os projetos serão acompanhados pela equipe do Futura em todas as suas fases, desde a pré-produção até a etapa de finalização. Os trabalhos serão lançados na Mostra Futura, que vai acontecer pela primeira vez (em data a ser anunciada), e exibidos posteriormente no Canal Futura, sedo disponibilizados gratuitamente no Globoplay - o que dará aos seus realizadores uma excelente visibilidade para os seus trabalhos.

