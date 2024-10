Roteirista londrinense é selecionado para laboratório de cinema no Rio de Janeiro

O londrinense Victor Hugo Santos, 28, é o primeiro roteirista do interior do Paraná a ser selecionado para participar do Laboratório Argumenta, que aconteceu na última semana de setembro, na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro.





Chegando à sua sexta edição, o Argumenta é um programa de formação audiovisual idealizado e realizado pelo Sesc/RJ que conta com masterclasses, sessões de cinema e, fundamentalmente, a realização de laboratórios de escrita cinematográfica destinados a roteiristas e seus projetos audiovisuais.

Entre mais de 500 projetos inscritos de todo o Brasil, o argumento do longa-metragem "O Clube Secreto dos Caçadores de Vento" está entre os 10 selecionados que receberam consultorias com os roteiristas e cineastas Armando Praça, Júlia Katharine, Sabrina Fidalgo, Michel Carvalho e Léo Garcia, profissionais experientes no mercado nacional.





Contemplado no edital da Lei Paulo Gustavo/2023 via Secretaria de Cultura do Município de Londrina, o projeto surgiu do interesse do roteirista em contar uma história infanto-juvenil que se passasse na periferia de Londrina, mais especificamente na Zona Norte, local em que cresceu e vive até hoje.





Na história está a jornada de amadurecimento de um solitário garoto que, após se mudar para um conjunto habitacional vertical, se dedica à construção de um moinho que o permitirá capturar o vento, uma força que ele acredita ser capaz de realizar desejos mas que parece não soprar naquele lugar. A partir daí, se inicia uma série de pequenas aventuras e construção de afetos entre os moradores daquele local.





