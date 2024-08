Com pelo menos 8 corpos reconhecidos, investigadores devem encerrar trabalho em Vinhedo nesta segunda

Os investigadores do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) devem encerrar os trabalhos no local da queda da aeronave da Voepass, em Vinhedo (SP), ainda nesta segunda-feira (12). De acordo com informações do MPPR (Ministério Público do Paraná), até as 18h deste domingo (11), pelo menos oito corpos já haviam sido identificados. Dois alvarás de cremação foram autorizados pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).





Após a conclusão da atuação local, os investigadores avançarão para a fase de análise de dados. Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, ao ambiente operacional e aos fatores humanos. Também serão estudados componentes da aeronave, equipamentos, sistemas e infraestrutura.



O MPPR também comunicou que a Polícia Científica já fez entrevistas preliminares com 30 famílias para auxiliar no processo de reconhecimento dos corpos. Foram coletadas 31 amostras de DNA e 19 exames de imagem. Em São Paulo, 44 famílias foram atendidas pela Defensoria Pública, Ministério Público e Instituto Médico Legal do estado.





O prefeito de Cascavel (Oeste), Leonaldo Paranhos, colocou o Centro de Eventos do município à disposição para um possível velório coletivo, mas ainda não há confirmação por parte dos familiares.



O prefeito ainda ressaltou que o amparo está sendo fornecido de diversas maneiras. "Nós colocamos uma estrutura de atendimento com médicos, psicólogos, assistentes sociais e toda nossa infraestrutura", disse, em entrevista coletiva dada neste domingo.