Com voo e malabares, Brasil terá trio em final do skate pela primeira vez

As eliminatórias tinham 22 skatistas, com os oito melhores avançando para a final. Cada atleta tinha direito a três séries de 45s cada e apenas a melhor pontuação era considerada para a classificação final.

É a primeira vez que o Brasil terá mais de um representante em uma final de skate nas Olimpíadas de Paris. Tanto as disputas por medalha no street - com Rayssa Leal e Kelvin Hoefler - quanto do park feminino - com Dora Varella - contaram apenas com um finalista brasileiro.

A boxeadora Bia Ferreira recebeu, enfim, a medalha de bronze que conquistou ao chegar até as semifinais do peso leve do boxe.

COMO FOI A CLASSIFICATÓRIA





Atual campeão olímpico, o australiano Keegan Palmer ditou o ritmo ao fazer 93,78 na última volta da primeira bateria e assumir provisoriamente a liderança. O norte-americano Tom Schaar, outro candidato a medalha, ficou em segundo com 92,05.





O segundo grupo contava com o campeão mundial, o norte-americano Gavin Bottger, que decepcionou: caiu na primeira e na terceira tentativas e ficou fora da final. Seu compatriota, Tate Carew, teve a melhor nota deste grupo, com 90,42. O sueco Hampus Winberg, com 88,29, também se destacou.





Os brasileiros só entraram na competição no terceiro grupo, com Pedro Barros e Augusto Akio. Barros abriu com uma volta segura e sem grandes falhas: ele somou 89,24 pontos, entrando na disputa por uma vaga na final. Na segunda volta, acabou caindo durante a execução de uma manobra, Na terceira, Barros estava muito bem até cair nos segundos finais; mesmo com o erro, conseguiu 81,00.





Augusto Akio também começou com uma linha sem erros e recebeu a nota 88,79. Na segunda linha, o Japinha acabou caindo. Em sua terceira e última série, ele arriscou mais, levantou a arena de La Concorde e aumentou ligeiramente a sua nota para 88,98.





Quando a quarta série começou, Barros e Akio eram quinto e sexto colocados. Faltavam cinco skatistas, entre eles outro brasileiro, Luigi Cini, que abriu a quarta e última bateria do dia já se colocando entre os primeiros colocados. Com 89,10 na primeira volta, o brasileiro superou o compatriota Augusto Akio, assumindo momentaneamente a sexta colocação. Ele terminou a prova na 7ª colocação.