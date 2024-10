Combustíveis fósseis recebem 82% dos subsídios no Brasil, mostra estudo

Ainda é possível trocar o local de prova do Enem 2024? Entenda

Cerca de 4,3 milhões de estudantes realizarão as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 nos dias 3 e 10 de novembro, em 1.753 municípios brasileiros. O local de prova foi divulgado no Cartão de Confirmação de Inscrição no último dia 22.