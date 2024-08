Companhias aéreas oferecem descontos de até 80% em viagens para quem perdeu familiar

O benefício ainda não tem muitos adeptos, visto que é pouco explorado no país. Mas a tendência, segundo as companhias, é que a ação se popularize à medida em que novas pessoas saibam da novidade. Veja a seguir como funcionam os descontos.

Gol

Bruna Alexandre faz estreia em Paris 2024 e história no esporte olímpico do Brasil

Para adquirir a passagem com preço reduzido, é preciso entrar em contato com a companhia pelos canais oficiais de comunicação em posse da documentação necessária.

Latam

Desde março de 2023, o desconto oferecido é um percentual sobre a tarifa disponível no momento da emissão, sendo válido somente para a cabine Economy. Para fazer a solicitação, o cliente pode entrar em contato com a central de vendas e serviços da empresa.

Azul

A Azul foi questionada pela reportagem sobre o desconto oferecido pelas outras empresas do setor. Em nota, afirmou que "não oferece, no momento, esse tipo de serviço".

'Não achei burocrático'





O professor Nilson Machado foi uma das milhares de pessoas que tiveram acesso ao benefício. Ele ressalta que não achou o processo burocrático, quando, em 2019, precisou sair de Trindade (GO) para ir ao velório da sua avó em Santa Luzia do Pará (PA).





"Quando a minha avó faleceu, eu fui atrás para ver como funcionava. Entrei em contato com a empresa. Na época fui com a Latam. Perguntei como funcionava e a atendende me orientou. Falou que, se eu tivesse a certidão de óbito, poderia ir direto ao guichê do aeroporto e eles já venderiam a passagem com o desconto.







Machado conheceu a assistência emergencial pelas redes socias. "Não teve burocracia. Só precisei mandar o documento dentro do prazo e logo me responderam. Eu achei bem rápido", destaca.





Ele relembra que os documentos foram requisitados para validar o processo, mas, como não tinha a certidão de óbito em mãos, precisou optar por ter o dinheiro devolvido depois de um certo tempo.





"No meu caso, eu não tinha a certidão. Então, eles falaram que eu poderia comprar a passagem no cartão de crédito. Me deram um prazo para enviar a documentação pelo e-mail, para comprovar que era a minha avó que havia falecido. Eu mandei uma cópia da certidão de nascimento", conta.





O professor ficou satisfeito com a dedução nas passagens. "Eles extornaram no cartão de crédito o valor do desconto, que foi de mais de 70%. Inicialmente, eu paguei cerca de R$ 1,5 mil e, no final, ficou R$ 400. Foi bem significativo na época", conclui.