Frio severo e persistente deve chegar a Londrina a partir de sexta

Um frio severo e persistente deve chegar a Londrina a partir desta sexta-feira (9). Segundo o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), as mínimas devem alcançar 5ºC no sábado e 8ºC no domingo.





Na quinta-feira (8), baixas temperaturas devem ser registradas após chuvas localizadas em diversas partes de Londrina e região. O instituto estima que chova de 4 a 10 milímetros durante todo o dia. A máxima deve atingir 23ºC e a mínima 15ºC.

Na sexta, a chuva pode persistir em algumas partes do município. As temperaturas devem registrar mínima de 8ºC e máxima de 18ºC. No sábado, a amplitude deve ser ainda maior, com mínima de 5ºC e máxima de 20ºC.





O domingo tem probabilidade de ser mais quente em relação ao sábado, registrando mínima de 8ºC e máxima de 22ºC. O IDR prevê frio até terça-feira (13), quando os termômetros devem voltar a registrar um clima mais ameno.

