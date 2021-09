Concurso da Caixa tem mil vagas para pessoas com deficiência

O edital do concurso da Caixa exclusivo para PcD (Pessoas com Deficiência), lançado nesta sexta-feira (10), prevê mil vagas para o cargo de Técnico Bancário Novo (nivel médio), com remuneração inicial de R$ 3 mil. As inscrições já podem ser realizadas no site da Fundação Cesgranrio.

Além das mil vagas para contratação imediata, o edital inclui a formação de cadastro reserva. Ao se inscrever no concurso, o candidato pode optar por trabalhar na rede de agências ou na área de TI (Tecnologia da Informação) do banco.

A instituição organizadora do processo seletivo é a Fundação Cesgranrio e a prova está prevista para ser aplicada no dia 31 de outubro. O edital com todas as informações do concurso está disponível para consulta no site da Cesgranrio.





Os benefícios oferecidos aos novos contratados são participação nos lucros, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição e alimentação, vale transporte e auxílio creche. Também há ações de capacitação e oportunidades para ascensão e desenvolvimento profissional.

Em 2019, a atual gestão assumiu com 1,5% de vagas ocupadas por esse público. Atualmente, 4,12% dos empregados do banco é PcD. O banco possui cerca de 3,5 mil empregados PcD.