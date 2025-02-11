Concurso Unificado: sai nesta terça 2ª lista de convocados para cursos de formação

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulga, nesta terça-feira (11), a segunda convocação para cursos de formação de cargos de nível superior do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado).





Esta terceira etapa do certame é eliminatória e vale para a classificação do candidato. Por isso, a participação no curso de formação inicial de carreiras do concurso unificado é decisiva para a continuidade no concurso.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Na última quinta-feira (6), a pasta anunciou que das 2.305 pessoas chamadas na primeira convocação, 170 candidatos não confirmaram participação no curso de formação e foram eliminadas dos cargos da convocação. No entanto, eles seguem concorrendo para os cargos apontados como de maior preferência pelo próprio candidato, no momento de inscrição do processo seletivo.





A não confirmação do interesse nos cursos de formação possibilitou a abertura de 170 vagas que, agora, estão sendo direcionadas aos candidatos que estavam nas listas de espera do certame.

O prazo para confirmação de participação em curso de formação, nesta segunda convocatória, é somente nos dias 11 e 12 de fevereiro. Os novos convocados nesta segunda lista deverão fazê-lo online, diretamente na Área do Candidato no site do CPNU.





CARGOS

Ao todo, nove cargos têm esta terceira etapa.





Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Analista de Comércio Exterior (ACE);

Analista em Tecnologia da Informação (ATI);

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS);

Analista de Infraestrutura (AIE);

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT);

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (Aneel);

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (Antaq);

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).





As aulas serão dadas pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública), pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos) e pelas agências reguladoras: Aneel, Antaq e ANS.





A Enap, por exemplo, promoverá o curso de formação de cinco carreiras específicas, em Brasília.





Os procedimentos para matrículas e informações gerais sobre os curso de formação, como as cargas horárias e períodos dos cursos, locais das aulas e outros, estão disponíveis no site do CPNU.





No período de matrículas nos cursos de formação, devem ser apresentados os seguintes documentos: cópia digital de documento de identidade ou CNH com CPF e foto legíveis; comprovante de pedido de licença para o curso (no caso de servidores públicos federais); conta corrente própria para recebimento do auxílio financeiro.



